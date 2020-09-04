بحضور نواب وأحزاب.. انعقاد المنتدى الأول للائتلاف الشبابي لدعم مصر

عقد المحاسب نبيل عباس، عضو الهيئة العليا للائتلاف الشبابى لدعم مصر، والمنسق العام لمحافظة الجيزة، المنتدى الأول لتنسيقية محافظة الجيزة بالائتلاف بحضور لفيف من قيادات الائتلاف بمحافظة الجيزة والقاهرة والقليوبية وسوهاج والهيئة العليا للائتلاف.





كما حضر من خارج الائتلاف بعض القيادات السياسية ومنهم: الدكتور مجدى البطران ، أمين عام محافظة الجيزة بحزب المصريين الأحرار، النائب مصطفى جعفر سلمان، الاعلامى خالد لطيف، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار. ومن قيادات الائتلاف: الإعلامى مصطفى التمساح ، مؤسس الائتلاف، الاعلامية عبير محمود ، كبير مذيعات التليفزيون المصرى والمستشار الإعلامى الائتلاف وعضو الهيئة العليا، علاء السويدى منسق مساعد الجيزة، أحمد جوهر الخبير السياحى ومنسق عام السياحة بالهيئة العليا للائتلاف، فضلا عن مشاركة منسقي الائتلاف بالمحافظات.







وقد ناقش المنتدى مواضيع عديدة منها خطة عمل الائتلاف لحس الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية، ودور الائتلاف فى الاستحقاقات السياسية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، وتم الانتهاء إلى عدد من التوصيات التى سيتم طرحها للمناقشة خلال الفترة القادمة مع القيادات السياسية.





وأعرب الحضور في نهاية الاجتماع، عن أملهم في المزيد من النهوض والاستقرار لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبما يخدم مصالح الشعب المصري.