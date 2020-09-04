ترغيب وترهيب.. كيف نجحت إدارة برشلونة في إقناع ميسي بالبقاء؟





خرجت جماهير برشلونة في الشوارع من أجل محاولة إقناع النجم الأرجنتيني في البقاء، وتأجيل فكرة الرحيل عن الفريق.





ووافق ليونيل ميسي على البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو المقبل، حسبما أشارت التقارير الإسبانية، أمس، الجمعة.





كيف نجحت إدارة برشلونة في التعامل مع ملف رحيل ليونيل ميسي؟





نجحت إدارة برشلونة في التعامل مع ملف رحيل ميسي باتباع سياسة الترغيب تارة والترهيب تارة آخرى.





اتبعت إدارة برشلونة سياسية الترغيب خلال اجتماعها مع خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، الأربعاء الماضي، حيث وحرصت أن يكون اللقاء وديا للغاية وخاليا من أي توترات.





وسلطت إدارة برشلونة الضوء على مسيرة ميسي الطويلة، خلال اجتماعها مع خورخي، كما أخبروا والد النجم الأرجنتيني أن ميسي هو حجر الأساس في مشروع رونالد كومان الجديد.





إدارة برشلونة لجأت إلى سياس الترهيب ايضا، حيث رفضت أي محاول لرحيل ميسي، متمسكة بالشرط الجزائي المقدر بـ 700 مليون يوور، حال قرر اللاعب الرحيل.





كانت تقارير أشارت مؤخرا إلى إدارة برشلونة تعتزم مقاضاة ميسي، حال قرر الرحيل مجانا عن الفريق.





كوابيس وليالٍ حزينة عاشتها جماهير نادي برشلونة مؤخرا، بعد قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.