على مساحة 40 ألف متر.. تواصل العمل في السويس لإنشاء المجمع الطبي الجديد

تواصل السويس العمل في إنشاء المجمع الطبي الجديد علي مساحة 40 ألف متر مع أخذ الاحتياطات اللازمة ضد فيروس كورونا الذي خصصت له وزارة الصحة 2 مليار جنيه ليكون مجمعا طبيا متكاملا.





وأكد العاملون بالموقع قيامهم ببذل أقصي جهودهم لتسليم الموقع قبل الموعد المحدد للتسليم موضحين أن المسئولين بالسويس يتابعون أحوالهم باستمرار مع اتخاذ جميع التدابير الإحترازية لعدم الإصابة بالفيروس القاتل "كورونا" وأعرب المواطنين عن سعادتهم بالبدء في هذا الصرح الطبي العملاق الذي يخدم أهالي السويس وروادها من المحافظات الأخرى.

وقال سيد عوض موظف إن المجمع الطبي الذي يتم إنشاؤه يحد من المعاناه التي يعانيها مواطني السويس في السفر بمرضاهم للمحافظات الأخري مما يضاعف العبء علي المريض واسرته كما يخدم رواد الطرق السريعة بالسويس وعمال المصانع والشركات بالعين السخنة والمنظقة الإقتصادية

وأضاف محمد جمال من العمال أن هذا المجمع الطبي الذي يقام علي أرض السويس سيكون راحة للمواطنين مشيرا أن معظم الأمراض المزمنة لا توجد لها مستشفيات بالسويس مما يضطر المرضي إلي السفر إلي القاهرة والإسماعيلية لما بها من مستشفيات كبري للعلاج

وأضاف حسن إبراهيم من السويس أن اللواء عبد المجيد صقر منذ ان تولي المسئولية وهو يبذل جهدا كبيرا في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في المرافق العامة من مياه وصرف صحي وخدمات طبية وتعليم مما يجعل الجميع يساهم ويساند كل بمجهوده وتخصصه

وأشار محمد النجار من العاملين إلي أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لراحة المواطتين واتخذت حزمة من الإجراءات المتتالية تصب في صالح الوطن والمواطن منها إقامة المستشفيات الشاملة في جميع المحافظات

وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أنه جاري العمل في المجمع الطبي الجديد علي مساحة 40 ألف متر بدعم 2 مليار جنيه ليخدم أهالي السويس والمتنقلين للمحافظات الأخري بالطرق العامة حفاظا علي حياة المواطنين وتم اتخاذ التدابير الإحترازية للعاملين حفاظا علي صحتهم

وأضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهرا مشيرا أن موقع المستشفى بجوار مدينة 24 أكتوبر يعد قريبا من طريق السويس – القاهرة ويخدم أيضا مصابي حوادث الطرق كما إن الموقع يمثل تلاقي طرق أحياء الجناين و فيصل والأربعين و بالقرب من الضواحي بحي عتاقة ومدن الإسكان الاجتماعي الجديدة.





وأضاف اللواء صقر أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتخصيص 50 مليون جنيه خلال زيارته الأخيرة للسويس لإنهاء أعمال الإنشاءات بالمجمع الطبي لجامعة السويس مؤكدا أن إنشاء المستشفى الجديد واستكمال وتجهيز المجمع الطبي سوف يُحدث طفرة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في السويس كما يشهد مستشفى السويس العام أعمال تطوير مع زيادة عدد غرف العمليات وغرف العناية المركزة.