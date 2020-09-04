السيارات ذاتية القيادة تحميك من الكورونا

بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الاخيرة، يتوقع معظم خبراء صناعة السيارات في الولايات المتحدة الامريكية أن تلعب السيارات ذاتيه القيادة دورا هاما للحد من انتشار المرض ، والتي يمكن استخدامها في خدمة السيارة الاجرة









واكد موقع أمريكي مشهور في أخبار السيارات ، ان صناعة السيارات في الولايات المتحدة ستشهد نموا كبيرا في صناعة السيارات ذاتية القيادة ،وتطوير القيادة استخدامها وانتشارها على نطاق واسع لانها ستعمل على تجنب التعرض لمرض مميت









اشار الى أن السيارة ذاتية القيادة في نشاط السيارة الاجرة، مثل خدمة Waymo Oneفي ضواحي فينيكس، أثبت نجاحا كبيرا ، ولكن لوائح التكنولوجيا الاختبار المستقلة لن تتسارع فقط بسبب القبل السائد المفاجئ ، ومعايير التباعد الإجتماعي .





ومن المفترض أن تستمر السنوات الخمس المقبلة في التحول ، وإعادة التركيز على طريقة التفكير في تكنولوجيا القيادة الذاتية ، ولكن لن تكون مشاركة الركوب ذاتبة القيادة هي القاعدة ، ولكن المزيد من الأشخاص سيختبرون الأستقلالية على الطريق .



