أستاذة جامعية تتبرأ من أصولها اليهودية وتدعى أنها أفريقية

أستاذ جامعية في الولايات المتحدة كانت ناشطة سابقة في مجال الحقوق المدنية ومدربة دراسات إفريقية استمرت في التظاهر بأنها أمريكية من أصل أفريقي لسنوات، حتى فاجأت الجميع بأنها يهودية بيضاء.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، اعترفت جيسيكا كروج، الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن بأنها امرأة يهودية بيضاء من مدينة كانساس سيتي، بعدما أعلنت أكاديمية أمريكية تركز عملها على إفريقيا أنها كذبت بشأن كونها سواداء.





وكتبت جيسيكا على حسابها أنها بنيت حياتها على كذبة عنيفة ضد السود، وأنها كذبت مع كل نفس، فقد ادعت انها سمراء لتنال شهرة أكبر في عملها، الأمر الذي يتشابه مع قضية راشيل دوليزال الناشطة العرقية البيضاء التي ادعت انها سوداء، حتى كشف والداها الأمر في عام 2015 وقالوا إنها بيضاء وتكذب.





كانت الناشطة السابقة في مجال الحقوق المدنية ومدربة الدراسات الإفريقية قد استمرت في التظاهر بأنها أمريكية من أصل أفريقي لسنوات، وأوضحت أنها افترضت بشكل خاطئ أصولها، حيث ادعت أنها من أصول افريقية وعاشت في شمال القارة، ثم ادعت أنها سمراء تعيش بالولايات المتحدة.





وتوالى الكذب عن أصولها، لدرجة أنها تجنبت تماما تجربتها التي عاشتها وهي طفلة يهودية بيضاء، وتم وصف سلوكها بأنه مثال للعنف والسرقة والاستيلاء، خاصة أنها استمرت في التظاهر بأنها أفريقية حتى في علاقاتها الشخصية.





وفسرت هذه الكذبة بسبب الصدمات التي عانت منها في سنواتها الأولى، رغم أن هذا ليس تبريرا لكذبها المستمر، وبحسب تقارير نشرت عنها فإنها استخدمت اسم جيسيكا لا بومباليرا كناشطة.