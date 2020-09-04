بث مباشر للمحاضرات وحضور 3 أيام فقط.. ملامح العام الدراسي المقبل في ظل كورونا

نطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة التعليم الهجين مع بدء العام الدرسي المقبل، والتي نالت مقترحاتها المطروحة حتى الأن رضاء الطلاب والاستاذة بنسبة كبيرة.





أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الهجين هو الجمع بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد والذي سيطبق حلال العام الدراسي المقبل، بحيث ستكون المحاضرات ما بين وجها لوجه وبين التعليم عن بعد بنسبة 60% و40% إلكتروني ذلك في الكليات العملية، بينما تكون بنفس النصف لكل نظام في الكليات النظرية.





وأشار المصدر بالأعلى للجامعات، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعات ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية مع انطلاق العام الدراسي المقبل، بينما ستقل نسبة حضور الطلاب بشكل كبير بينما ستعتمد الجامعات في الأساس على التعليم عن بعد معظم أيام الأسبوع بينما تجر المحاضرات للكليات النظرية خلال يومين فقط و3 أيام لطلاب الكليات العلمية التي بها جزء دراسة عملي.





وأوضح أضاف المصدر أنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها هو التزام جميع المتواجدين في الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وعاملين بارتداء المكانة طوال فترة تواجدها بالجامعة وسيكون هناك رقابة من قبل الجامعة على تطبيق ذلك.





كان الدكتور خالد عبد الغفار أكد ان خطة العاد الدراسي الجديد تتضمن تجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية، إلى جانب تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه، والدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم؛ وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر، كما سيتم إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر.









وأضاف: سيتم كذلك توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري" مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تمت الاستعانة بها في المقرر، وتجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب.







