تركيا على وشك الدخول بقائمة الحجر الصحي فى بريطانيا بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "آي" البريطانية، أن تركيا قد تضاف إلى قائمة الحجر الصحي في بريطانيا، بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.





ووفقًا للصحيفة، يعني هذا أن أي شخص قادم من تركيا إلى بريطانيا سيضطر إلى عزل نفسه لمدة أسبوعين عند وصوله.





ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وجهت منذ 19 أغسطس مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا.





وعلى الرغم من إعادة فتح تركيا أمام السياح الدوليين في يونيو الماضي بعد الإغلاق، إلا أن الزيادة الأخيرة في الإصابات في البلاد أثارت مخاوف بشأن الالتزام بالقيود.





وذكرت صحيفة "حريت" الاثنين الماضي، أن الحكومة التركية تعد خطة جديدة مدتها شهرين لإجراءات الوقاية من العدوى تبدأ هذا الشهر لمواجهة الموجة الثانية المتوقعة في أكتوبر.





وحذرت من أنه يمكن فرض خطوات جديدة في غضون مهلة قصيرة ويجب على المسافرين مواكبة التطورات المحلية لتجنب مشاكل التنقل.