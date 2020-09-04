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رياضة

نجم الأهلي السابق: بيراميدز أطاح بالإسماعيلي من عرش منافسة القطبين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:56 م
بيارميدز والاسماعيلي
بيارميدز والاسماعيلي
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يسري غازي
أكد أحمد نخلة نجم النادى الأهلي السابق أن فريق بيراميدز نجح فى الإطاحة بعرش النادى الاسماعيلي منذ ظهوره فى الدورى الممتاز.

كان فريق الزمالك تغلب على نظيره نادي بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

قال أحمد نخلة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : بيراميدز اطاح بالاسماعيلي من عرش منافسة الأهلى والزمالك منذ مشاركته بالمسمى الجديد فى المسابقة المحلية.

أضاف: فريق بيراميدز تتوافر فيه كافة المقومات التي تمكنه من المنافسة ومناطحة كبار فرق الدوري المحلي خلال الفترة القادمة. 

و أشار إلى أن قلعة الدراويش تمر بالعديد من المشاكل المالية والإدارية مؤخرا والتى جعلت الفريق الأول يتراجع أدلى ترتيب جدول الدورى خلال الموسم الجارى.

شدد على أن بيراميدز استطاع منذ ظهوره على الساحة الكروية بلوغ دور نصف نهاءى كأس الكونفيدرالية وتغلب على فرق كبيرة فى الدورى المحلي.
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