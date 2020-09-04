أحمد مجاهد عن أخطاء تطبيق بالـVAR: الاستعانة بالتقنية يستهدف تحقيق العدالة وليس توجيهها

علق المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق على الأخطاء الصادرة لدى الاستعانة من قبل الحكام بتقنية الفيديو المعروفة بـ var فى الدورى الممتاز.







كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var منذ بداية الموسم الجارى بعد موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا.







وقال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:"من قرر تنفيذ الVAR كانت نيته تحقيق العدالة وليس توجيه العدالة".







وتدرس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه احمد إقامة معسكرات تدريبية خلال فترة الاجندة الدولية لحكام ال var.



