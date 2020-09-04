في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي

تحتفل اليوم الفنانة اللبنانية نادين الراسي بعيد ميلادها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ،تعتبر نادين من النجمات التي نادرا ما تظهر على السوشيال ميديا.





وعلى الرغم من قلة ظهور نادين الراسي إلا أنها من المشاهير اللاتي تخطف الأنظار بإطلالاتها الجذابة التي تظهر بها في مختلف المناسبات.





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تعتمد نادين الراسي على الإطلالات و الأزياء التي تجمع بين البساطة و الأناقةو عدم المبالغة مما يكشف عن ذوقها الرفيع في اختيار قطع الملابس التي تظهر بها.





تحرص نادين الراسي على تنسيق الأحذية الأنيقة التى تمنحها إطلالة متكاملة، بالإضافة إلي أنها تعتمد على قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفخامة التي تزيد من جاذبيتها.





إليكم أبرز إطلالات نادين الراسي في عيد ميلادها...



