AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب المسجد النبوي: ينبغي معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:50 م
خطيب المسجد النبوي:
خطيب المسجد النبوي: ينبغي معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه ينبغي معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة والأفعال الطيبة والمسالك الجميلة، وذلك بملاطفة الخلق وطلاقة الوجه لهم وبذل المعروف معهم، وكف الأذى عنهم.

اقرأ يضًا..

وأوضح «آل الشيخ» في خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالبمدينة المنورة، أن الأصل في ذلك أن ترضى لغيرك ما ترضاه لنفسك من الأقوال الحسنة والأفعال الطيبة والمعاملة الكريمة ، وتعاملهم حينئذ بمقتضى ذلك ، مستدلًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا».

وأضاف أن تحقيق تقوى الله جل وعلا بلزوم الأوامر والطاعات ومجانبة المعاصي والسيئات في الجهر والخلوات ، إنها وصية تلزم العبد المؤمن أينما كان وحيثما حل أن يحفظ حدود الله جل وعلا، مستقيًا على الصراط المستقيم، مراقبًا لربه في كل شأن ، قال صلى الله عليه وسلم : « احفظ الله يحفظك ».

وأشار إلى أن العمل بهذا الأصل يترتب عليه الفوز العظيم والأجر الكريم، منوهًا بأن إتباع السيئة بالحسنة ، والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله جل وعلا ، وأعظم الحسنات التوبة النصوح ، والاستغفار الصادقة والإنابة الحقة ، وفعل الخيرات ، يكفر الذنوب السالفات ويمحو السيئات الماضيات ، وفي الحديث الشريف : « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ».

وأفاد بأن من الحسنات الماحية للسيئات الإكثار من الإحسان للناس بشتى أنواع الإحسان ومختلف صوره ، قال جل وعلا : «وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » الآية 195 من سورة البقرة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها ، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ، قال –صلى الله عليه وسلم- : «هي في النار» ، قال : يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ، ولا تؤذي جيرانها ، قال : « هي في الجنة».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يستهين به الكثيرون.. علي جمعة: هذا العمل يجعلك أحب العباد إلى الله

خطيب المسجد النبوي يحذر: خذلانك وخسارتك وهلاكك في 3 أفعال.. فيديو

يقع فيه الكثيرون .. خطيب المسجد النبوي: هذا الفعل سبب زوال النعم.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: نتطلع إلى عفو الله فى مواسم الطاعات

خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

خطيب المسجد النبوي: عفو الله يفتح لك 14 بابا لتكفير ذنوبك

ترشيحاتنا

أستاذة جامعية تتبرأ من أصولها اليهودية وتدعى أنها أفريقية

ما هو مسجد "الحق المبين" المقرر افتتاحه اليوم؟

بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش اليوم

قبل مواجهتهما اليوم.. تاريخ وأرقام مباريات الأهلي ووادي دجلة

أحمد شوبير: مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم صعبة جدا

بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

ستعاني لسنوات قادمة.. أستاذ اقتصاد يوضح مصير دول أفريقيا بعد جائحة كورونا.. صور