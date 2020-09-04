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محافظات

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمركز أبوتيج يحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مشتركة بين مديرية ومباحث التموين والرقابة الإدارية وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الكميات المضبوطة مشيرا إلى استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم. 

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وأكد محافظ أسيوط على أن الحملات التموينية تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين وفقًا للقانون.

كانت مديرية التموين بالإشتراك مع مباحث التموين ومكتب الرقابة الإدارية فرع أسيوط قد نفذت حملة مشتركة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافر السلع الاساسية للمواطنين والتصدي لكافة ممارسات الغش التجاري لتحقيق الانضباط فى الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إن الحملة تمكنت من ضبط مخزن غير مرخص بمركز أبوتيج طريق المسعودي مساحته حوالي 500 متر مكون من ثلاث طوابق يوجد بالأول والثاني منه كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلوي والبسكوت منتهية الصلاحية وكميات أخري غير صالحه للاستهلاك الآدمي والأغذية غير مخزنه بالطرق القانونية مخالفًا بذلك أحكام القانون 281لسنه 1994 لحيازته وتخزينه مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.مؤكدا استمرار الحملات المشتركة مع كافة الجهات المعنية بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لضبط الأسواق وحماية جمهور المستهلكين من بعض التجار ذوي النفوس الضعيفة التي تتاجر بصحة المواطنين.
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأسيوط
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