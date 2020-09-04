ندوة في شمال سيناء حول دور المجتمع المدني في تبني القضايا المجتمعية



وبدوره قدم الدكتور خالد زايد، ممثل جمعية تنمية المجتمع بالجورة، جانب من مسيرة الجمعية فى خدمة المجتمع المحلي انطلاقا من قرية الجورة وقرى مركز الشيخ زويد وعموم قرى محافظة شمال سيناء .



وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من الشباب ،وإعدادهم لتنفيذ خطط ومشروعات هادفة فى إدارة ملف كورونا وتمكنهم عن طريق عدد من الجمعيات بتغطية احتياجات مئات الأسر ونشر التوعية الشفهية والمطبوعة .



وقالت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة السيناوية،إن الجمعية تعمل علي تبنى قضايا الأسر والعمل على حلها مع جهات التنفيذ، إضافة لتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة تستهدف المرأة السيناوية .



وأشار " شريف خلف " رئيس مجلس ادارة جمعية روافد الخير، لدور الجمعية فى الاعتماد على الجانب الإنساني لخدمة المجتمع والتوأمة مع عددا من دور المسنين فى محافظات مصر المختلفة ، وتنفيذ مسح كامل لحي كرم أبو نجيلة بالعريش للوقوف على احتياجات أساسية لعدد من الأسر.

وقال الدكتور صلاح صقر ، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للتنمية والابداع ، ان الغاية هو تكاتف دور المجتمع المدنى مع الجهات التنفيذية فى توفير كل احتياج للمجتمع .



وبدوره،أكد عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياه ان الندوة تأتى تتويجا الدور يقوم به المجتمع المدنى على أرض سيناء رغم كل الظروف ، وقال ان كثيرا من هذا الدور لا يرى النور ولا يعلمه عامة الناس ومن هنا كان واجبا ان يتم القاء الضوء عليه وكشفه للجميع .



وأكد على غيط ممثل مديرية التضامن الاجتماعى فى الندوة ، ورئيس إدارة الجمعيات بمديرية التضامن دور المديرية،أن التضامن تقدم كل الدعم والتشجيع للجمعيات الجادة وتأخذ بيد المتعثرة لتصحيح أوضاعها كما تؤزر وتعزز فرص عمل الجمعيات الأهلية فى إطلاق مشروعات خدمية ومبادرات خدمة المجتمع بتسهيل الإجراءات وسرعة الانتهاء من الموافقات اللازمة .



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وأكد على غيط ممثل مديرية التضامن الاجتماعى فى الندوة ، ورئيس إدارة الجمعيات بمديرية التضامن دور المديرية،أن التضامن تقدم كل الدعم والتشجيع للجمعيات الجادة وتأخذ بيد المتعثرة لتصحيح أوضاعها كما تؤزر وتعزز فرص عمل الجمعيات الأهلية فى إطلاق مشروعات خدمية ومبادرات خدمة المجتمع بتسهيل الإجراءات وسرعة الانتهاء من الموافقات اللازمة .اقرأ ايضا:

واستعرض جانبا مما تقوم به الدولة من مشروعات بنية تحتية عملاقة أبرزها حفر قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس ومشروعات التجمعات الزراعية التنموية على أرض سيناء .