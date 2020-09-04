يلوث المياه.. وزير الأوقاف يعلق على بناء المساجد على حافة المصارف.. فيديو

رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الهجوم المنتشر حول هدم المساجد، منوها أن النبي وضع قيدا لبناء المساجد في حديثه "من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله"، فلايجوز بنائه على حافة الترع والمصارف فيصرف فيها المسجد فنسبب ضررا لغيرنا بتلوث المياه.





وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور بجنوب سيناء، أنه يشترط لبناء المسجد عدم وجود مصلحة من ورائه، كما كان يحدث في السابق، يبني الرجل مسجد بمساحة صغيرة ويعين فيه اثنين من عائلته أو ينبيه على قطعة أرض زراعية ليحول باقي الأرض إلى أرض مباني.





وتابع « المسجد يبنى لله فقط، وليس كما يفعل بعض المتطرفون من بنائه في الأماكن البعيددة لبث ما يريدون من أفكار متطرفة، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة أو ملك عام او خاص دون اجراءات قانونية ورخص».





وأكد أن بناء المساجد من الولايات الخاصة المنبثقة من الولاية العام لرئيس الجمهورية.



