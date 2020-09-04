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برلمان

أزمة دعاء خليفة.. تعرف على سبب رفضها من تنسيقية شباب الأحزاب وفصلها من تمرد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:31 م
دعاء خليفة
دعاء خليفة
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أحمد أيمن
أثارت الناشطة السياسية دعاء خليفة، عضو حركة تمرد السابقة بمحافظة الدقهلية، جدلا خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تصريحاتها التي هاجمت فيها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أنها رفضت الانضمام لها، فضلًا عن مهاجمتها لأعضاء في حركة «تمرد».

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نُشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، لتؤكد بعدها أن صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تعرضت للسرقة، وأنها فوجئت بفبركة فيديوهات تمت نسبتها إليها، مشيرة إلى أنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من يحاول التلاعب بصفحتها.
 
وقالت فى فيديو نشرته  في وقت لاحق من اليوم الجمعة، على صفحتها: كلكم عارفين انى كنت مريضة بكورونا ثم دخلت الحجر الصحى بعد تدهور حالتى، لكن فوجئت بسرقة الاكونت الشخصى بتاعى، كما فوجئت ببعض الفيديوهات المفبركة المنسوبة ليا.

ونفت التنسيقية ما نشرته دعاء خليفة، عضو حركة تمرد السابقة، أنها رفضت الانضمام إلى التنسيقية، وقالت في بيان لها: «هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وأنها سبق وتقدمت بطلب للانضمام للتنسيقية، وتم رفض طلبها لمخالفتها شروط الانضمام، وأهمها شرط العمر لأنها تخطت الأربعون عامًا، بالإضافة لشرط حسن السمعة فلقد سبق وتم فصلها من حركة تمرد بسبب خلافات مالية وأخلاقية وأمور ننأي بأنفسنا الحديث عنها».

فيما قال أعضاء حركة تمرد بالدقهلية، إن المدعوة "دعاء خليفة" تم فصلها من الحركة؛ بعد قيامها بإيهام بعض رجال أعمال محافظة الدقهلية، بأن لها علاقات رفيعة المستوى في الدولة، وتحاول عبر تلك الأكاذيب استغلالهم.

وأضاف أعضاء الحركة، في بيان أصدروه، أن الابتزاز السياسي آفة الفشلة والمنافقين ومحبي الضوء والمنتفعين، وأن أعضاء الحركة قاموا بهذا العمل؛ بدافع حب تراب مصر، وأننا كنا نتقاسم المصروفات من واقع حبنا لبلدنا، ولم ننتظر أي مقابل لهذا العمل، ولقد خلده التاريخ وسيظل عملًا تتحاكاه الأجيال، أما هذه المدعوة فتسيطر عليها الأنانية وحب الذات، وترغب في الحصول على أي منصب سياسي، وبأي طريقة، ولها سجل حافل في هذه المحاولات.


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