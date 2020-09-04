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أخبار العالم

تونس توجه تهمة غسيل الأموال لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:03 م
سمر صالح
يواجه رئيس الحكومة التونسي الأسبق يوسف الشاهد دعوى قضائية من قبل مؤسسة رئاسة الحكومة، بشبهة غسيل الأموال، وفقا لما أكدته تقارير صحفية تونسية.

وأكدت جريدة الصباح التونسية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، أنّ رئاسة الحكومة السابقة رفعت شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس، ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومستشار سابق برئاسة الحكومة، من أجل شبهة غسيل الأموال.

وأوضحت الصحيفة أنّ الشكوى صادرة عن مكتب رئاسة الحكومة، التي ترأسها إلياس الفخفاخ في الفترة الممتدة من شهر فبراير الماضي، إلى 2 من شهر سبتمبر الجاري.

وتسلم الفخفاخ السلطة من يوسف الشاهد، الذي ترأس الحكومة من شهر أغسطس 2016 إلى شهر فبراير لعام 2020.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية المستشار الحكومي المعني بالأمر والمتورط في هذه القضية.

وكانت منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد قد رفعت شكوى قضائية ضد يوسف الشاهد، في أواخر فترة حكمه، في شهر نوفمبرالماضي؛ بسبب التورط في إهدار حقوق الدولة التونسية، والتدخل لفائدة مروان المبروك، أحد أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، المتورط في عدة قضايا فساد.
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