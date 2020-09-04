كلب في شكل نمر يثير الرعب في شوارع ماليزيا.. صور

تخيل أن تسير في الشارع وتجد نمرا يسير بجوارك، هذا ما حدث في ماليزيا حين تفاجأ الناس بوجود نمر يسير في الشارع بجوارهم، وبعد التدقيق اتضح ان الأمر ليس إلا خدعة وأنه حيوان آخر تم تلوينه.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قام أحدهم بالرسم على جسد كلب بالألوان (البرتقالي - الأسود - الأصفر) وجعله يشبه النمر تماما وتركه في الشارع، الأمر الذي دفع جمعيات حقوق الحيوان الغاضبة فيماليزيا بإعلان مكافأ مالية لمن يعثرعلى الشخص الذي رسم على جسد الكلب وحوله إلى نمر.





وأطلقت رابطة الحيوانات الماليزية (بيرساتوان) نداءا للحصول على معلومات عن الكلب الملون أو صاحبه، مع الغعلان عن مبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على الجاني.





وقال المتحدث باسم المجموعة على فيسبوك: "مكافأة مجزي لمن يتقدم بمعلومات كاملة عن الحادث"، خاصة أنه تم مشاهدة الكلب يسير في شوارع المدينة طوال اليوم باللونين الأسود والبرتقالي وهو يبدو مثل النمر.