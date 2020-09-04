الزهور يكرم فريق السلة بعد الصعود للدورى الممتاز بحضور أبو فريخة

أقام مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش حفل تكريم للاعبى فريق كرة السلة بعد تتويجه بالمركز الأول لبطولة الدورى " ب " والصعود للدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه.





حضر احتفالية التكريم الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة ومحمد عبد المطلب عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس اتحاد السلة ورحاب الغنام عضو اتحاد كرة السلة والمستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس نادى الزهور وعلى عادل أمين الصندوق والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد مطيع عضوى مجلس الإدارة النادى.





من جانبه عبر الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة عن فخره بالإنجاز الذى حققه فريق الزهور لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز نتيجة المنظومة الاحترافية في قطاع الرياضة التي انتهجها مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الدمرداش منذ توليه المسئولية.

أضاف أبو فريخة أن تطور مستوى فريق الزهور سوف يساهم بالتبعية على المنتخبات الوطنية التي يتكون قوامها من الأندية، مشددا على أن الاتحاد المصرى يدعم نادى الزهور وجميع الأندية من أجل العمل على رفع المستوى الفني للعبة.





في المقابل أكد رئيس نادى الزهور على أن هذا الإنجاز الفريد الذى حققه لاعبى كرة السلة يعكس مدى حرص مجلس الإدارة على تطوير قطاع النشاط الرياضى بالنادى والعمل على وضعه دائما في مقدمة الأندية الكبرى لتحقيق نتائج متميزة تساهم في المنافسة على المراكز الأولى في مختلف الألعاب.





أضاف الدمرداش أن النادى استطاع تجاوز أزمة توقف النشاط الرياضى لمدة اقتربت من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، عن طريق متابعة اللاعبين والفرق بصفة مستمرة من خلال الأجهزة الفنية للحفاظ على المستوى الفني والبدنى.





يضم الجهاز الفني لنادى الزهور لكرة السلة خالد حسين مديرا فنيا وعبد الحميد النمر مدربا عاما ووليد إسماعيل مدرب مساعد وماجد محمد مدرب مساعد والدكتور عبد الله الشيخ إخصائى الإصابات وباسل شلبى ادارى الفريق