ادعاءات باطلة بالهدم .. افتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية وتسليمهم لـ الأوقاف

هنأ اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، أهالى المحافظة بـ افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية وتسليمهم لمديرية ، ووزارة الأوقاف .





وأوضح " الشريف " خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ 11 مسجد فى أسبوع واحد يتم تسليمهم لوزارة الأوقاف .





ولفت إلى أن تنفيذ المساجد وافتتاحها بالمحافظة رد على كل تشكيك ومن يردد ادعاءات باطلة بـ هدم المساجد .





وأشار محافظ الإسكندرية ، الى أن بناء المساجد الجديدة بالمحافظة تم بأحدث الوسائل والسلامة الإنشائية للمباني .





وتابع ، أن المساجد التى تم هدمها كانت صغيرة وعشوائية تم بنائها بشكل غير سليم ومخالفات عديدة تخص البناء بخلاف المنازل المتطورة التى تم افتتاحها حاليا بمحور المحمودية .















