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ادعاءات باطلة بالهدم .. افتتاح 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية وتسليمهم لـ الأوقاف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:17 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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شيرين عادل
هنأ اللواء محمد الشريف  ، محافظ الإسكندرية ،  أهالى المحافظة بـ افتتاح 7 مساجد بمحور المحمودية وتسليمهم لمديرية ، ووزارة الأوقاف . 

وأوضح " الشريف " خلال تقرير خاص  عبر فضائية اكسترا نيوز  ،  أن المحافظة انتهت من تنفيذ 11 مسجد فى أسبوع واحد يتم تسليمهم لوزارة الأوقاف .

ولفت إلى أن  تنفيذ المساجد وافتتاحها  بالمحافظة رد على كل تشكيك ومن يردد ادعاءات باطلة بـ هدم المساجد .

وأشار محافظ الإسكندرية ، الى أن بناء المساجد  الجديدة بالمحافظة تم بأحدث الوسائل والسلامة الإنشائية للمباني . 

وتابع ، أن المساجد التى تم هدمها كانت  صغيرة وعشوائية تم بنائها بشكل غير سليم ومخالفات عديدة تخص البناء بخلاف المنازل المتطورة  التى تم افتتاحها حاليا بمحور المحمودية




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