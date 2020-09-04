برلمانية: التصالح في مخالفات البناء لصالح المواطن وفرصة لتقنين الأوضاع

طالبت النائبة الدكتورة هالة سيد حسن، عضو مجلس النواب، المواطنين الذين لديهم عقارات أو وحدات سكنية مخالفة بسرعة التقدم بطلبات للتصالح قبل انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي ستنتهي يوم 30 من شهر سبتمبر الجاري.





وقالت النائبة هالة سيد حسن، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس قانون لجمع الأموال ولكنه يستهدف تقنين الأوضاع للمواطنين وتصحيح وضع خاطئ، وبالتالي هو قانون يصب في الصالح العام للوطن والمواطن، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.





وأكدت عضو مجلس النواب، علي ضرورة تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي بشكل صارم وحازم لمخالفات البناء، وأن تتم الإزالة الفورية للمخالفات من المهد، مشددة "هذا الملف أصبح أولوية لدي الدولة ويمثل تحدي كبير، والقضاء علي مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون".





وأشارت إلي ضرورة منع التعديات علي الأراضي الزراعية، حتي لا يؤثر ذلك علي الأمن الغذائي والإضرار بالاقتصاد، بسبب تآكل الرقعة الزراعية.



