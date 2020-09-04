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أخبار العالم

عمدة موسكو: قد نواجه بعض الصعوبات مع تفشي "كورونا" في فصل الخريف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين ، إنه لا يستبعد أن تواجه موسكو في فصل الخريف بعض الصعوبات في ظل تفشي وباء كورونا بسبب بداية العام الدراسي وعودة الناس من منازلهم الصيفية.

وقال سوبيانين في تصريح صحفي اليوم الجمعة :" إن الوباء لم ينته بعد، وقد نواجه بعض التعقيدات في هذا الإطار، وذلك مع عودة الأطفال إلى المدارس والطلاب إلى الجامعات وعودة كثير من الناس من منازلهم الصفية". 

وأضاف عمدة العاصمة الروسية :" أن كل هذا قد يكون سببا في تسجيل زيادة طفيفة في عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العاصمة". 

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 5110 إصابات جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى المليون و15105 إصابات. 

وأفاد بيان للمركز الروسي بأن الإصابات سُجلت في 83 منطقة لروسية، مشيرا إلى تسجيل 692 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية موسكو و193 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 

وأضاف أن 5812 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس التاجي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 832 ألفا و747 شخصا. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيانه أنه تم تسجيل 121 وفاة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17649 شخصا.

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