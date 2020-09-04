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فن

كريم فهمى يعلن عرض فيلمه على بابا على شاشات التلفزيون

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:24 م
مشهد من فيلم على
مشهد من فيلم على بابا
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان كريم فهمى جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

و ظهر فى الفيديو إعلان فيلمه "على بابا" قبل عرضه فى السينيمات واليوم أعلن عن عرض الفيلم على شاشات التلفزيون .

وعلق كريم فهمى قائلًا:"اعلان فيلم علي بابا من سنتين قبل عرضه في السنيما ، الفيلم هيتعرض النهارده اول عرض ان شاء الله علي التليفزيون ، اتمني يعجبكوا".


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يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي 2020، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين ياسمين عبد العزيز وشريف منير، حتى وصل الأمر بينهما للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي

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