إنشاء أول وحدة للتعليم الإلكتروني بكلية الإعلام لدعم هيئة التدريس والطلاب

كلية الاعلام انشاء" وحدة التعليم الالكترونى" لدعم و مساندة اعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى عملية التحول لنظام التعليم المدمج ، وجاء ذلك قرر مجلسانشاء" وحدة التعليم الالكترونى" لدعم و مساندة اعضاء هيئة التدريس و الطلاب فى عملية التحول لنظام التعليم المدمج ، وجاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بشان تحول الجامعة الى نظام التعليم المدمج بدءا من الفصل الدراسي القادم ،





وحدة التعليم الالكترونى ان هدف الوحدة نشر ثقافة التعليم الالكترونى بين اعضاء هيئة التدريس و الطلبة و التعرف علي احتياجاتهم و تجهيز وً تاهيل الكلية من جميع الجوانب التنظيمية و التدريبية و التوعوية و الفنية لتطبيق النظام الجديد بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لاعضاء هيئة التدريس لتحويل مقرراتهم الى مقررات الكترونية و اجراء الاختبارات الالكترونية . و توفير التدريب المستمر و المنتظم للطلبة و اعضاء هيئة التدريس لاستخدام المنصات التعليمية وإعداد ملفات المقررات الالكترونية فى اطار خطة التاهيل للتحول الى نظام التعليم المدمج التي تطبقها جامعة القاهرة، في إطار تحولها إلى جامعات الجيل الثالث. وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس مجلس إدارةان هدف الوحدة نشر ثقافة التعليم الالكترونى بين اعضاء هيئة التدريس و الطلبة و التعرف علي احتياجاتهم و تجهيز وً تاهيل الكلية من جميع الجوانب التنظيمية و التدريبية و التوعوية و الفنية لتطبيق النظام الجديد بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لاعضاء هيئة التدريس لتحويل مقرراتهم الى مقررات الكترونية و اجراء الاختبارات الالكترونية . و توفير التدريب المستمر و المنتظم للطلبة و اعضاء هيئة التدريس لاستخدام المنصات التعليمية وإعداد ملفات المقررات الالكترونية فى اطار خطة التاهيل للتحول الى نظام التعليم المدمج التي تطبقها جامعة القاهرة، في إطار تحولها إلى جامعات الجيل الثالث.

وأضافت د. هويدا مصطفي ان الوحدة تهدف ايضا الى مساعدة اعضاء هيئة التدريس لتدشين مواقعهم الالكترونية و توفير خدمات المكتبه الالكترونية للطلاب.





من جانبها أكدت الدكتورة هبة الله السمري وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا ومدير الوحدة ان الاستعدادات بدات بالفعل للعام الجامعي الجديد . وتقرر فى هذا الاطار ، عقد ورشتي عمل الأربعاء المقبل(9سبتمبر) للهيئة المعاونة بالكلية حول التعليم المدمج و اهميته و دوره فى العمليه التعليمية و كيفيه تطبيق هذا النظام الجديد و المهارات المطلوبة تعقبها دورات تدريبية للطلبة للتعامل مع نظام ادارة التعلم الالكترونى و تشجيعهم علي التعلم الذاتى .



