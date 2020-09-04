AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قائمة بيراميدز في الغردقة استعدادا للجونة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:22 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تسافر عصر اليوم، الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على الجونة باستاد الجونة في إطار الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

استعدادا للقاء سموحة بالدوري.. قائمة بيراميدز لمعسكر برج العرب

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بالإسكندرية

ننشر قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان غدا

تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة التركية: أردوغان من دمر سوريا بتعليمات من أوباما

هارب من 300 سنة سجن.. مصرع خط الصعيد في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

مخالفات البناء وغرامات الكهرباء الأبرز..الحكومة تنفي 12 شائعة في 7 أيّام .. فيديوجراف

مأساة عاشها.. ابن الألمانية التي قتلت أبناءها الخمس يروي ما حدث.. فيديو وصور

بفستان أسود أنيق.. فيفى عبده تنشر صورة من الساحل الشمالي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها