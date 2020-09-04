وزير الأوقاف يخطب من جنوب سيناء.. جمعة: لولي الأمر تقنين المباح.. وبناء المساجد لا يكون إلا لله وليس بهدف المصالح.. فيديو وصور

وزير الأوقاف يخطب من جنوب سيناء عن "الإيمان والعلم"

جمعة: اطلبوا حوائجكم فإن بيد الله قضاءها

الطبيب يملك السبب في العلاج والله بيده الأجل

بناء المساجد لا يكون إلا لله وليس بهدف المصالح

ما تم بناؤه من مساجد خلال 6 سنوات لم يحدث في العالم

يجوز لولي الأمر أن يقنن المباح وينظمه









حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة صلاة اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإيمان والعلم"، لبيان أن الإيمان الصحيح والعلم يلتقيان ويتكاملان ولا يتناقضان أبدا، فالإيمان الصحيح يدفع إلى العلم النافع، ويَبني عليه في تحقيق مصالح البلاد والعباد.





وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو قول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك.





وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة بمسجد الحق المبين، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، أن العقيدة الصادقة للمؤمن هي التي تجعله يقول الصدق ولا يقول الكذب، فلو اجتمعت الأمة لن يتحدث إلا ما كتبه الله.





وتابع: قال النبي "اطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها" منوها أن هذا هو الإيمان فهو اعتقاد صادق وأخلاق قويمة، فالنبي يقول "المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".





وأشار إلى أنه لا إيمان لمن لا أمان له، ولا دين لمن لا عهد له، فالمؤمن لا يخلف العهد ، والإسلام قيم وأخلاق وسلوك.





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إننا في حاجة للإيمان والعلم معا، فنحتاج إلى الفقه والطب، والدواء والدعاء معا، ليتكاملان مع بعضهما.





وأكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، أن المريض عليه أن يتداوى وهو أمر مشروع، والطبيب ياخذ بأسباب العلم، فهو يملك السبب ولا يملك الأجل، لقوله تعالى "فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ"، مشيرا إلى أن الإيمان يدعونا أن نقيم كل شئون حياتنا على العلم والفكر والتخطيط والتنظيم فبهذا تتقدم الأمم، فبالعلم والمال ينبي الناس ملكهم، فلا تناقض بين الإيمان والعلم.





رد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الهجوم المنتشر حول هدم المساجد، منوها أن النبي وضع قيدا لبناء المساجد في حديثه "من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله"، فلايجوز بنائه على حافة الترع والمصارف فيصرف فيها المسجد فنسبب ضررا لغيرنا بتلوث المياه.





وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور بجنوب سيناء، أنه يشترط لبناء المسجد عدم وجود مصلحة من ورائه، كما كان يحدث في السابق، يبني الرجل مسجد بمساحة صغيرة ويعين فيه اثنين من عائلته أو ينبيه على قطعة أرض زراعية ليحول باقي الأرض إلى أرض مباني.





وتابع « المسجد يبنى لله فقط، وليس كما يفعل بعض المتطرفون من بنائه في الأماكن البعيددة لبث ما يريدون من أفكار متطرفة، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا بناء المساجد أو غيرها على أرض مغتصبة أو ملك عام او خاص دون اجراءات قانونية ورخص».





وأكد أن بناء المساجد من الولايات الخاصة المنبثقة من الولاية العام لرئيس الجمهورية.





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ما تم بناؤه من مساجد جديدة خلال ست سنوات مضت ربما لم يبنى في أي دولة أخرى على الإطلاق.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الحق المبين، بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، أن عدد المساجد التي تم بناؤها زاد عن 1200 مسجد جديد، وما قامت به وزارة الأوقاف، من إحلال مساجد قديمة وإعادة صيانتها، تجاوز 3600 مسجد.





وأشار إلى أن عدد كبير من هذه الأعمال تمت بالجهود الذاتية من أبناء الشعب المصري ، منوها أنه سيتم افتتاح 314 مسجدا منها 11 مسجدا جديدا، والباقي إحلال وتجديد، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وبدأت الافتتاحات اليوم بافتتاح 14 مسجدا بالإسكندرية وجنوب سيناء.





وأفتى بأنه يجوز لولي الأمر أن يقنن المباح وينظمه، وإلا صارت الدنيا لعشوائية مقيتة وفوضى تضر بالمجتمع.



