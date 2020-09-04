السويدي الكتريك: تنفيذ 20٪ من حجم أعمال سد جوليوس نيريري.. وتوقعات بالانتهاء منه آواخر 2021

أكد أحمد السويدى رئيس شركة السويدى الكتريك أن سد جوليوس نيريري والذى تنفذه الشركة بالتحالف مع شركة المقاولون العرب بتنزانيا يعد من المشاريع القومية المصرية الافريقية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 20٪ من المشروع ، وهو غير متعلق بمجرد بناء فقط.









واضاف السويدى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم الانتهاء من الكمبات السكنية المخططة للمشروع بما فيهم الكامب المؤقت، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لكل مسطح المشروع، كما تم الإنتهاء من أعمال استكشاف طبقات التربة في مختلف أنحاء المشروع بأجمالي 223 حفرة استكشاف





ولفت الى انه تم الانتهاء من تشييد الأماكن المؤقتة لمكاتب العاملين بالمشروع والانتهاء أيضا من دراسة أماكن المحاجر وتم البدء في حفر نفق تحويل مسار المياه من ثلاث فتحات كما تم البدء في تشييد محطة خرسانة وكسارة للمواد المطلوبة لتوفير احتياجات المشروع.





ونوة السويدى إلى أن حجم العماله بالمشروع بلغت 5233 عامل من بينهم 526 عامل مصري، و3974 عامل تنزاني،ونحو 733 عامل أجنبي من دول أخر





وأوضح انه بالنسبة للفترة الزمتية فانه متوقع ان يتم بنهاية 2021 المقبل ، خاصة وان المشروع ليس مجرد سد واحد بل أن يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسى.



