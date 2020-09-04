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اقتصاد

السويدي الكتريك: تنفيذ 20٪ من حجم أعمال سد جوليوس نيريري.. وتوقعات بالانتهاء منه آواخر 2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد أحمد السويدى رئيس شركة السويدى الكتريك أن سد جوليوس نيريري والذى تنفذه الشركة بالتحالف مع شركة المقاولون العرب بتنزانيا يعد من المشاريع القومية المصرية الافريقية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 20٪ من المشروع ، وهو غير متعلق بمجرد بناء فقط.


واضاف السويدى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه تم الانتهاء من الكمبات  السكنية المخططة للمشروع بما فيهم الكامب المؤقت، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لكل مسطح المشروع، كما تم الإنتهاء من أعمال استكشاف طبقات التربة في مختلف أنحاء المشروع بأجمالي 223 حفرة استكشاف 

ولفت الى انه تم الانتهاء من تشييد الأماكن المؤقتة لمكاتب العاملين بالمشروع والانتهاء أيضا من دراسة أماكن المحاجر وتم البدء في حفر نفق تحويل مسار المياه من ثلاث فتحات كما تم البدء في تشييد محطة خرسانة وكسارة للمواد المطلوبة لتوفير احتياجات المشروع.

ونوة السويدى إلى أن حجم العماله بالمشروع بلغت  5233 عامل من بينهم 526 عامل مصري، و3974 عامل  تنزاني،ونحو 733 عامل أجنبي من دول أخر

وأوضح انه بالنسبة للفترة الزمتية فانه متوقع ان يتم بنهاية 2021 المقبل ، خاصة وان المشروع ليس مجرد سد واحد بل أن يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، والذى ينفذه التحالف المصرى المقاولون العرب- السويدى إليكتريك. 

وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير يسري خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس أحمد العصّار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو عدد من الجهات المعنية. 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلّف  بتنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" بدولة تنزانيا على أعلى مستوى، بحيث يكون معبرا عن قدرة قطاع المقاولات المصرية على إنجاز المشروعات الكبرى بأعلى جودة. 

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن المشروع يهدف إلى توليد طاقة بقدرة 2115 ميجاوات، موضحا أنه سيتم نقل الطاقة المتولدة منه عبر خطوط جهد 400 ك فولت، على أن تدمج الطاقة الكهربائية المتولدة منه مع شبكة الكهرباء العمومية.
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