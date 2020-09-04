AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

جامعة القاهرة في أسبوع .. صرف مكافآت رفع المقررات إلكترونيًا لهيئة التدريس .. استحداث دبلوم للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام .. واجتماع عاجل للجنة العليا لفرع الخرطوم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام - مريم عزت
- رئيس جامعة القاهرة يفتتح تجديدات نادي التجديف
- استحداث دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام
- قروض ميسرة للمتعثرين.. تذليل العقبات للانتهاء من مدينة الإسكان

يرصد لكم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم الأخبار والأحداث المهمة  التي تتعلق بجامعة القاهرة  على مدار الأسبوع.


أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أنه سيتم تحديد موعد افتتاح فرع جامعة القاهرة في الخرطوم بعد انتهاء الحكومة المصرية من التنسيق الكامل مع الحكومة السودانية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية التي تحدد كل ما يخص عمل الفرع بين البلدين.


عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الإستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بالمشروع، والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروع. 


 استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقنصل تشيلي في مصر.


افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف الجامعة، وذلك في إطار تطوير منشآت جامعة القاهرة وتحديث بنيتها التحتية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي التجديف وعلى رأسهم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري لرياضة التجديف.


وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، على استحداث دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية في إطار مواكبة لوائح الجامعة ومناهج الدراسة بها لمتغيرات العصر المتسارعة.



قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير تشيلي في مصر لبحث سبل التعاون المشترك

مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. الخشت يعقد أول اجتماع بعد جائحة كورونا.. تعاقدات مع مستشفيات خاصة ولجنة عليا للانتهاء من عودة الدراسة بفرع الخرطوم

قروض ميسرة للمتعثرين.. رئيس جامعة القاهرة يوجه بتذليل العقبات للانتهاء من مدينة الإسكان

اجتماع عاجل للجنة العليا لـ جامعة القاهرة بالخرطوم| وصدى البلد ينشر التفاصيل

الخشت: تركيز الدراسة في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم على مرحلة البكالوريوس

تعرف على موعد افتتاح فرع جامعة القاهرة في الخرطوم

ترشيحاتنا

أم العيال الطيبة.. محمود عبد المغني بصحبة زوجته

بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل

هل الطهارة من الجنابة تغني عن غسل الجمعة .. لجنة الفتوى تجيب

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جثة حائرة وآثار تعذيب.. القصة الكاملة لخطف وقتل الطفلة أروى بالشرقية.. فيديو

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية من الجبلاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي

بحث جديد.. فيروس كورونا المتحور أكثر عدوى