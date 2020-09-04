جامعة القاهرة في أسبوع .. صرف مكافآت رفع المقررات إلكترونيًا لهيئة التدريس .. استحداث دبلوم للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام .. واجتماع عاجل للجنة العليا لفرع الخرطوم

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم، اجتماعًا مع اللجنة العليا لفرع الخرطوم، لمناقشة الإستعدادات والخطط اللازمة لتشغيل الفرع مرة أخرى بالخرطوم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعًا بفرع الجامعة بالخرطوم بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة المتعلقة بالمشروع، والعمل على تذليل العقبات للانتهاء من المشروع.









استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقنصل تشيلي في مصر.









افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعمال تجديد وتطوير نادي تجديف الجامعة، وذلك في إطار تطوير منشآت جامعة القاهرة وتحديث بنيتها التحتية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة نادي التجديف وعلى رأسهم الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري لرياضة التجديف.









وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، على استحداث دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية في إطار مواكبة لوائح الجامعة ومناهج الدراسة بها لمتغيرات العصر المتسارعة.











قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.