نجوم الفن يمارسون الرياضة داخل الجيم.. هاني عادل ينشر فيديو جديدا .. ياسمين عبد العزيز تمارس تمارين شاقة.. وأحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية

حرص عدد كبير من النجوم على مشاركة جمهورهم لحظاتهم داخل الجيم، أثتاء ممارستهم التمارين الشاقة، نستعرض أبرز هؤلاء النجوم.









هاني عادل





حرص هاني عادل، على مشاركة جمهوره فيديو جديدا من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام"، وتفاعل معه متابعيه بشكل كبير وقاموا بتشجيعه.









ياسمين عبد العزيز





شاركت ياسمين عبد العزيز، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا لها داخل الجيم.

وخاضت ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.



أحمد العوضى



نشر أحمد العوضى فيديو جديدا داخل الجيم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور"انستجرام ".

وظهر احمد العوضي يستعرض لياقته البدنية بتمارين قاسية.





مي عمر وزوجها محمد سامي





نشر المخرج محمد سامي صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمد سامي برفقة زوجته مي عمر من داخل صالة الجيم بعد الإنتهاء من اداء التمارين الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية. وعلق محمد سامي :"إنها كل شيء بالنسبة لي".



وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.









رانيا يوسف





نشرت رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أثناء تواجدها فى الجيم حيث تمارس بعض الرياضات الشاقة مع مدربها.





هنا الزاهد





نشرت هنا الزاهد فيديو جديدا ، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



ظهرت هنا برفقة احمد زاهر في الجيم و كتبت معلقة : my gym partner



وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.



الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم.









ياسمين صبري





نشرت ياسمين صبري، فيديو جديدا لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهرت ياسمين صبري وهي تمارس التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم على اأغنية عود البطل للفنان حسن شاكوش وعمر كمال.

يذكر أن ياسمين صبرى كانت إحدى ضحايا رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى"

وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشات التلفزيون.

مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي. ‫ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.





أحمد زاهر





شارك أحمد زاهر صور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر احمد زاهر وهو داخل صالة الجيم لرفع لياقته البدنية وعلق على الصور قائلا "#مساء _الفل علي اجدع ناس.



وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.







منة فضالي





نشرت منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



وظهرت منة فضالي في الصورة بملابس رياضية داخل صالة الجيم وعلقت : " عودة " .



في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.









أحمد مجدي





نشر أحمد مجدي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر احمد مجدي وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل صالة الجيم، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وشارك أحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.



مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.





أحمد التهامى





شارك أحمد التهامى فيديو له أثناء ممارسة التدريبات الرياضية داخل الجيم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.









تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز



