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محافظات

إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:38 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في الاقصربرئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية السلام. 
 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة  ٢٠ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ  ١١قرار إزالة، كما تمت إزالة  ٩ حالات تعدي في المهد بإجمالي مساحة ٢ فدان ١٨ قيراط و٧ أسهم.

وأكد رئيس المركز ، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف وخاصة القضاء عليها في المهد، 

وفي سياق متصل قامت إدارة المرافق بالمركز بإزالة قامينة طوب مخالفة وذلك قبل إشعال النيران بها بجوار الطريق السريع بناحية أرمنت الوابورات.
إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
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