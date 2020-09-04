إزالة ٢٠ حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت في الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية قرية السلام.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة ٢٠ حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ ١١قرار إزالة، كما تمت إزالة ٩ حالات تعدي في المهد بإجمالي مساحة ٢ فدان ١٨ قيراط و٧ أسهم.





وأكد رئيس المركز ، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، وسيتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





ياتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالتصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتكليفات الحكومة بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء المخالف وخاصة القضاء عليها في المهد،



