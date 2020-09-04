احذر.. النوبة القلبية تصيبك بآثار مؤلمة

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى نوبات قلبية، ولكن ليس كل حالات خطيرة، فهناك حالة واحدة يجب الحذر منها.





عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب فإنها تحرم من الأكسجين، هذا ما يسبب النوبة القلبية، قد يؤدي هذا الحادث بعد ذلك إلى حالة أخرى.





أكدت منظمة الصحة الخيرية Chest Heart and Stroke Scotland أن الذبحة الصدرية واحدة من أكثر الآثار اللاحقة شيوعًا.





الذبحة الصدرية هي المصطلح الذي يصف عدم الراحة في الصدر الذي يحدث عندما يتم تقييد تدفق الدم إلى القلب.





وأشارت أن الذبحة الصدرية عرض من أعراض أمراض القلب التاجية، وليس مرضًا في حد ذاته.





وتابعت إذا أصبت بالذبحة الصدرية بعد نوبة قلبية، فهذه طريقة قلبك للشكوى من عدم حصوله على ما يكفي من الأكسجين.





يُعرف النقص المؤقت في الأكسجين بنوبة الذبحة الصدرية، والتي تمر عادةً عند تناول الدواء، و عادة ما يكون الدواء الموصوف لعلاج الذبحة الصدرية عبارة عن أقراص أو بخاخات ثلاثي نترات الجليسيريل.





يمكن أن تحدث نوبة الذبحة الصدرية أثناء المجهود البدني، المعروف باسم الذبحة الصدرية المستقرة.





نتيجة لذلك ، تحدث نوبات الذبحة الصدرية بشكل متكرر ونشاط أقل. من ناحية أخرى، تحدث الذبحة الصدرية غير المستقرة عندما يتم تقييد وصول الدم إلى القلب بشدة،





وحسب موقع express يمكن أن تستمر هذه الأنواع من الهجمات لمدة تصل إلى 10 دقائق، والتي يمكن الشعور بها بعدة طرق.





وأفادت التقارير أن يوصف ألم الصدر بأنه "وجع خفيف" أو "ثقل ، وحرقان ، وضيق ، وانقباض أو إحساس بالضغط".





وتعتمد الأحاسيس المرتبطة بنوبة الذبحة الصدرية على موضع الشرايين الضيقة ومدى تقييدها، بالإضافة إلى التمرين، يمكن أن يكون التوتر سببًا لنوبة ذبحة صدرية مستقرة أو غير مستقرة.





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تشمل عوامل الخطر ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول ومرض السكري، سيؤدي التدخين أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية.







