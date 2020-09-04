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توك شو

بـ300 ألف جنيه.. طريقة إنشاء مزرعة طحالب وتحقيق أرباح بعد أشهر قليلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، اليوم، تقريرًا مصورا عن مزارع الطحالب.

وكشف التقرير المصور، عن كيفية إنشاء مزرعة طحالب بـ300 ألف جنيه، وتستعيد التكلفة وتحقق أرباحا بعد أشهر قليلة.

وخلال التقرير، قال أحد رواد هذه الصناعة، إنه يتم استيراد السلالة البيور للطحالب من دولة تشاد، مضيفا أنه يتم جلبها من هناك ونضعها في أحواض في الماء.

وتابع أن درجة الملوحة لابد من أن تكون عالية، وفي البداية نملأ الحوض ونمده بالمغذيات والأملاح المطلوبة وبعد ذلك نضع السلالة التي تم جلبها من الخارج.
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