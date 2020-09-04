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ساحة رأي

داليا السواح تكتب: قلم صناع القرار

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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منذ ٢٠١٤ تبنت الدوله منهجا جديدا في السياسة الاقتصادية باعطاء المشروعات الصغيرة و المتوسطه و متناهية الصغر اولوياتها و الاهتمام بالدعم الكامل لها و قد بدات اولي هذه المراحل بمبادرة البنك المركزي باقراض تلك الشركات و لاول مره بفائده قدرها ٥٪؜ لتساعدها علي التوسع و النمو كذلك  ركزت  اهتمامها بتفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر  و نظام الشباك الواحد لتمد يد العون لكل مصري يريد ان يبدا حلمة بتنفيذ مشروعه الخاص ساعية نحو ازالة اي عقبات تواجه مواطنيها لتحقيق سياستها التنموية تجاه هذا القطاع من الشركات . مرورا بالمعارض التي تقام لتعرض منتجات اصحاب الصناعات المحلية و تساعدهم علي ترويجها  و عمل الدورات التدريبية لتاهيل الشباب علي عدد من الصناعات المغذية. كذلك كلفت الدوله في اطار تنفيذ سياستها بتعاون الوزارات مع المجلس الاعلي للجامعات لنشر وعي ثقافة الاستثمار وفكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات و خاصة طلاب السنة الاخيرة منهم استعدادهم للخروج لبيئة الأعمال فور تخرجهم.

و جاءت الخطوة الاستباقية للبورصة المصرية منذ عام ٢٠٠٧ بحلم بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطه و التي تم تدشينها عام ٢٠١٠ لتدعم تلك السياسة و تكمل الصورة و تؤكد علي ان فكره الاهتمام بهذا الحجم من المشروعات هو توجة محوري علي مستوي العالم ايمانا بانها عجله التنمية الاساسية في اي اقتصاد . و قد وضعت الدوله ملامح السياسة العامة للاهتمام  بذلك القطاع علي ان تكون تفاصيله مهمة كل مسؤل في مجاله ليكون هدفة الاول هو السعي نحو تيسير الخطوات ووضع المراحل التنفيذية و الاهتمام بازاله اي معوقات و منح التيسيرات المتاحة لتلك الشركات من خلال تضافر جهود سياسات الجهات الحكومية مع اطراف المجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوه من تلك السياسة و ياتي هنا دور كل مسؤل للتيسير و اتخاذ القرارات الصائبة المعتمده علي دراسة جيده للظروف و العوامل المحيطه ببيئة الاعمال المحيطه  فكلما اكتملت الصوره كان القرار اقرب للصواب و محققا لنتائجه التي تساهم في تنفيذ السياسة العامة الدوله فمسؤول اي منظومة تعمل علي تلك السياسة له دورا محوريا في اتخاذ القرار و دراسته من كل الزوايا و توقع نتائجة فهو صاحب  القلم الذي بنهاية توقيعه تبدا تفعيل تلك القرارات لذا وجب ان تكون  مبنيه علي رؤية ثاقبة و نظرة واسعه للمشهد و حيادية مطلقة و راي جماعة لان القائد الناجح كلما كان قراره ليس فرديا كلما قلت المخاطر جراء تلك ا القرارات بالاضافة الي عنصر هام جدا و و هو الفئة المستهدفة منه و نتائجة عليها .فجميعا هدفنا الاول التنمية و الصالح العام و ليس تصيد الاخطاء و المصالح الشخصية فاذا اعتمدنا هذا المبدا في حياتنا العمليه فدوما سوف نجد قائد مستمع ذو قرارات ناجحة و فئة مستهدفة تعلم جيدا انها في ايد امينه و معدلات تنمية محققة كما خططت لها الدوله منذ البداية .
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