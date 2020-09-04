داليا السواح تكتب: قلم صناع القرار

منذ ٢٠١٤ تبنت الدوله منهجا جديدا في السياسة الاقتصادية باعطاء المشروعات الصغيرة و المتوسطه و متناهية الصغر اولوياتها و الاهتمام بالدعم الكامل لها و قد بدات اولي هذه المراحل بمبادرة البنك المركزي باقراض تلك الشركات و لاول مره بفائده قدرها ٥٪؜ لتساعدها علي التوسع و النمو كذلك ركزت اهتمامها بتفعيل دور جهاز المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر و نظام الشباك الواحد لتمد يد العون لكل مصري يريد ان يبدا حلمة بتنفيذ مشروعه الخاص ساعية نحو ازالة اي عقبات تواجه مواطنيها لتحقيق سياستها التنموية تجاه هذا القطاع من الشركات . مرورا بالمعارض التي تقام لتعرض منتجات اصحاب الصناعات المحلية و تساعدهم علي ترويجها و عمل الدورات التدريبية لتاهيل الشباب علي عدد من الصناعات المغذية. كذلك كلفت الدوله في اطار تنفيذ سياستها بتعاون الوزارات مع المجلس الاعلي للجامعات لنشر وعي ثقافة الاستثمار وفكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات و خاصة طلاب السنة الاخيرة منهم استعدادهم للخروج لبيئة الأعمال فور تخرجهم.



