لتوفير 30 مليار دولار| عالم مصري ينجح في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.. فيديو

شرح الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية ، تجربته الناجحة في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.





وقال محمد فتحي سالم، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، اليوم الخميس، إن المصانع الموجودة حاليا تستطيع تصنيع جيزة 95 ولا تستطيع تصنيع ما هو أكثر من ذلك، مضيفا أنةا نجحنا في نمو طول القطن إلى 18 سم ونهدف إلى 20 سم.





وأضاف الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أن أهالي محافظات الصعيد يحيون زراعة القطن في الجنوب، مشيرا إلى أن إنتاج الفدان يتجاوز الـ 28 قطارًا.





وتابع الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أنه تبنى زراعة 650 ألف فدان قطن في الصعيد لكي ينتجوا ما يكفي للمصانع بنسبة تصل لـ 70%، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يجعل مصر تستورد بأرقام تتعدى 30 مليار دولار في العام.





وقدم أستاذ الزراعة الحيوية، تجربة في زراعة القطن والتي أنتجت 18 قطار في الفدان الواحد، قائلا :"في البداية البذرة وأسمدة حيوية ومن خلال أسمدة معينة ترفع خصوبة التربة، وكل النباتات تنمو بمستوى واحد، ومجموع خضري على مستوى واحد".





وتابع أستاذ الزراعة الحيوية، أنه لدينا برنامج حيوي كامل يقوم على فكرة عدم رش الآفات والاستغناء على المبيدات نهائيا.



