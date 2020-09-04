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أخبار البلد

على مساحة ١٠٠ فدان.. إنشاء مزرعة نخيل ومركز تدريب بالوادي الجديد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:37 م
النخيل
النخيل
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شيماء مجدي
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