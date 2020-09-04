AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ زراعة حيوية: هناك خلل في منظومة زراعة القطن لهذه الأسباب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:39 م
قطن
قطن
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، تدهور زراعة القطن في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك خلال في منظومة الزراعة في مصر.

وأضاف سالم، محمد فتحي سالم، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، مساء اليوم الخميس، أنه ليس لدينا إدارة رشيدة في الزراعة بمصر، وهذا الأمر يتحمل جزء منه وزارة الزراعة المصرية.

وتابع الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أن مشكلة القطن في مصر القطن مرتبطة الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية الخاصة به والتي تدمر كل شيء حي في مصر.

وأكمل أستاذ الزراعة الحيوية، أن مبيدات القطن سبب في تدمير النحل في مصر، ولا نستطيع تصدير كيلو عسل للخارج بسبب المبيدات الموجودة في القطن.
 
وفي السياق نفسه أشار إلى أن منذ 25 عامًا كنا نزرع 2 مليون و300 ألف فدان، وهذا الأمر كان سببا قويا في تشغيل أيدي عاملة كثيرة، متابعا أنه اليوم لا تتجاوز المساحة المنزرعة في مصر 160 ألف فدان.

وأكد الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أن هذا الأمر يمثل صدمة كبيرة للجميع وهذا يقدم إنتاجا متدنيا للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر ارتباطها بالواسطة والمحسوبية.. نقيب الفلاحين: نزرع 18 ألف فدان كوسة طبقا للتعليمات.. فيديو

مصرح بها.. زراعة الفيوم تستعد لفتح منافذ لبيع المبيدات بجميع المراكز

بروتوكول بين الزراعة وإحدى الشركات لإنتاج 800 طن قطن مصري حيوي

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعات القطن بمركز المحمودية

نجاح زراعة القطن المصري الأورجانيك بإنتاجية 18 قنطارا للفدان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. إغلاق ڤلتين بعد إقامة فرح بداخلهما

لتوفير 30 مليار دولار| عالم مصري ينجح في إعادة القطن إلى عصره الذهبي.. فيديو

أحمد مجاهد عن أخطاء تطبيق بالـVAR: الاستعانة بالتقنية يستهدف تحقيق العدالة وليس توجيهها

عصرية وعلى الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة ابنة غادة عبد الرازق في عيد ميلادها

بإطلالة بسيطة ومكياج هادئ.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

شوقي غريب يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

AdvertisementS

اعتبريني بابا وهاتى حضن.. ضحايا طبيب الغربية :كنا فاكرين إنه بيعالجنا ومجاش في بالنا إنه متحرش

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بـ إنشاء سد جيوليوس نيريري بـ تنزانيا على أعلى مستوى

زيادة 4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2020

اتهامات وتحقيق وجرد .. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أمم أفريقيا

فيديو جراف.. قطع جثة طفلته بالمنشار.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بالطالبية

بمشاركة مصر والأمم المتحدة.. الإمارات تعلن انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة

سافر 54 دولة وقتله مسجل خطر.. القصة الكاملة لجريمة الدكتور وزوج الخادمة فى روض الفرج

كيلو الفراخ بـ 14 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

تحرك جديد من إثيوبيا بعد تجميد مساعدات أمريكية بسبب سد النهضة

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الحكومة: لا صحة لمد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وشعر كيرلي.. ريهام أيمن تجذب الأنظار بإطلالة صيفية

توب كب .. كنزي عمرو دياب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات نادين الراسي