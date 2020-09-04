أستاذ زراعة حيوية: هناك خلل في منظومة زراعة القطن لهذه الأسباب

كشف الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، تدهور زراعة القطن في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك خلال في منظومة الزراعة في مصر.





وأضاف سالم، محمد فتحي سالم، في حواره مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر شاشة "الصحة والجمال"، مساء اليوم الخميس، أنه ليس لدينا إدارة رشيدة في الزراعة بمصر، وهذا الأمر يتحمل جزء منه وزارة الزراعة المصرية.





وتابع الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أن مشكلة القطن في مصر القطن مرتبطة الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية الخاصة به والتي تدمر كل شيء حي في مصر.





وأكمل أستاذ الزراعة الحيوية، أن مبيدات القطن سبب في تدمير النحل في مصر، ولا نستطيع تصدير كيلو عسل للخارج بسبب المبيدات الموجودة في القطن.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن منذ 25 عامًا كنا نزرع 2 مليون و300 ألف فدان، وهذا الأمر كان سببا قويا في تشغيل أيدي عاملة كثيرة، متابعا أنه اليوم لا تتجاوز المساحة المنزرعة في مصر 160 ألف فدان.





وأكد الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية، أن هذا الأمر يمثل صدمة كبيرة للجميع وهذا يقدم إنتاجا متدنيا للغاية.