المفكر طلال أبو غزالة: القضاء على كورونا مرتبط بتطعيم العالم كله في نفس الوقت.. البيئة ستكون أسوأ من الفيروس خلال 10 سنوات.. الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصادات في العالم

أبوغزالة:
القضاء على كورونا مرتبط بتطعيم العالم كله في نفس الوقت
البيئة ستكون أسوأ من كورونا خلال 10 سنوات
الاقتصاد المصري ضمن أقوى الاقتصادات في العالم
استضاف الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد المفكر والخبير الإقتصادي طلال ابو غزالة وكشف عن العديد من الموضوعات المهمة حول فيروس كورونا وهل أنه سوف ينتهي خلال الفترة القادمة وعن تصنيع اللقاح الخاص به وكشف أيضا عن الإقتصاد المصري وتطوره,
فقال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر والاقتصادى ، دائما ما يتم انتقادي من الكثيرين بأننى متشائم ولا أقول إلا الأخبار غير السعيدة مؤكدا أنني كحامل رسالة يجب أن اقول الحقيقة والحقيقة أن كورونا لا يزال فى بدايته وسيكون هناك جولات وجولات من كورونا.
وأضاف أبو غزالة خلال مداخلة لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أننا سنعيش مع وباء كورونا لسنوات مشيرا إلى أن الحديث عن مضادات ولقاحات يتم تصنيعها ما هي إلا فرصة عمل تجارية للدول.
وتابع المفكر والاقتصادى الكبير أنني دائما ما أسمع حديث من رؤساء دول بان العقار سيكون موجود قبل نهاية هذا العام مؤكدا أن إختراع المصل لن يحل مشكلة العالم.
وأشار أبو غزالة إلى أن لن تنتهي أزمة كورونا الا عندما يلقح 7 مليارات انسان فى العالم في نفس الوقت.
قال الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى، أن كل العالم يعاني من كورونا
، مؤكدا أن بعض الدول الفقيرة لن يتوفر لها لقاح كورونا لأنها لا تملك الاموال لتشتريه.
وأضاف أبو غزالة أنه إذا لم تنجح تلك الدول في توفير اللقاح فستكون بمثابة جهة اخرى لإنتشار المرض.
وتابع المفكر والإقتصادي أن البيئة في خلال 10 سنوات ستكون أسوأ من كورونا، مؤكدا أنه سيكون هناك أوبئة وفيضانات وغيرها الكثير الذي يؤثر على البشرية.
وأردف أبو غزالة: "عندما اسمع الصيحات المتفائلة أقلق لانها ليست طبيعة لأن الوباء ينتقل بالهواء مما يشير إلى سرعة انتشاره.
قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي ان الإقتصاد المصري
ضمن أقوى الإقتصادات في العالم، وفقا للدراسات التى تطلقها مراكز الابحاث فى العالم.
وأضاف أبو غزالة أنه يوجد تقرير موثق من الجهات المعنية فى الاقتصاد بأن الاقتصاد المصري سيكون الثامن عالميا، مشيرا إلى أن هذا التقرير عندما أصدر كانت تركيا تسبق مصر، قائلا: انني مختلف في الرأي لأن الإقتصاد التركي يعاني وسيعاني.
وأشار أبو غزالة إلى أن التراجع فى الاقتصاد المصري اقل من ذلك وحقق معدلات نمو بشكل ايجابي، موضحا أن مصر ركزت على تطوير البنية التحتية في جميع المجالات وهو يهيئ لارضية وبيئة لتطوير الاقتصاد المصري.