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الليلة.. والد زوجة حسنى عبد ربه ضيف برنامج مصر الأصل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:23 م
حسنى عبد ربة
حسنى عبد ربة
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البهي عمرو
يستضيف برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة "الحدث اليوم" من تقديم الإعلامي أحمد دياب، اللواء علي غيط مدير الكرة الأسبق في نادي الإسماعيلي ووالد زوجة الكابتن حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي ولاعب منتخب مصر.

ويتحدث اللواء علي غيط، عن أزمة نجم منتخب مصر السابق وتطورت حالته الصحية خاصةً بعد المشاكل الأخيرة التي تصاعدت حدتها منذ مباراة نادي الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ومنعه من دخول النادي.

كما يستضيف الإعلامي احمد دياب، حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين وذلك للحديث عن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الفلاح المصري وإنجازات الرئيس السيسي في مجال الزراعة و مطالب الفلاحين وتحديات القطاع الزراعي في مصر.

يذكر أن برنامج مصر الأصل يذاع يوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحدث اليوم.
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