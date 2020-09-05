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برلمان

بسبب قطر.. خبير سياسي: إعلام الإخوان يعيش حالة تناقض كبيرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:08 ص
إعلام الإخوان
إعلام الإخوان
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أحمد أيمن
صرح الخبير السياسي حسن ضوة، بأن هناك حالة تناقض كبيرة يعيشها إعلام الإخوان ففى الوقت الذى يركز فيه على حملات وسياسات عدائية ممنهجة ضد مصر والدول العربية يصمت تجاه سياسات قطر العدائية والتخريبية ضد مصر ودول الخليج العربي ويقوم بنفاق نظام تميم بن حمد الدموي الإرهابي.

وأرجع ضوة، السبب في ذلك إلى مصادر التمويل القطرية التى يتم ضخها لتلك القنوات الإرهابية، موضحا أن هذا الأمر يجعلنا أمام حقيقة واحدة وهي التمويل القطري الإرهابي الذى تتلقاه تلك القنوات الإخوانية لتحريك منابر الجماعة التحريضية.

وأكد الخبير السياسي أن خير دليل على التمويل القطري لمنابر جماعة الإخوان الإرهابية هي مهاجمة منابر الإخوان الإرهابية كافة الأنظمة العربية ما عدا النظام القطري.
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