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برلمان

الجبهة العربية: إعلان الحكومة الروسية عودة السياحة انعكاس لنجاح مصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
السياحة الروسية
السياحة الروسية
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أحمد أيمن
صرح الدكتور حاتم نعمان رئيس الجبهة الوطنية العربية، بأن إعلان رئيس الحكومة الروسية استئناف حركة الطيران مع مصر تأتي تتويجا لمجهودات الدولة المصرية ونجاحها في إعادة تطوير المطارات وإجراءات السلامة الأمنية.

وأضاف نعمان، أن القرار يأتي أيضا نتيجة مجهودات ضخمة ومتنوعة من مختلف مؤسسات الدولة المصرية من الأجهزة الأمنية والسياحية والاقتصادية والخارجية، واصفًا الوفود السياحية الروسية بأنها تعطي انعكاسا لنشاط السياحة وعودتها من جديد.

واعتبر نعمان عودة الطيران الروسي الدولي إلى مصر مره اخرى نجاح كبير للحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي خاصة إدارة قطاع السياحة والآثار.

وأكد أن الدولة بدأت تحصد ثمار لجهود الـسنوات الماضية في المضي قدما نحو تحقيق مخطط التنمية المستدامة والعمل على عودة كافة القطاعات لسابق عهدها.
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