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حوادث

ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:53 م
المضبوطات
المضبوطات
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كتب محمد الغزاوى
تمكنت مديرية التموين بمحافظة برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ومجدي الخضر وكيل المديرية من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، والتحفظ على  ثلاثين ألف كمامة بمنطقة التصنيع بحي الضواحي.  

تحرر بالواقعة المحضر رقم 4838 جنح الضواحي. 

 يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  بشن الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع  لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

وشدد محافظ بورسعيد علي استمرار تكثيف حملات الرقابة ضد  من يقوم بانتاج الكمامات مواد التطهير والتعقيم  بدون اتباع الاجراءت القانونية والصحية واتباع المواصفات الفنية  وذلك  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة
ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة
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