ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف قطعة

تمكنت مديرية التموين بمحافظة برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ومجدي الخضر وكيل المديرية من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص، والتحفظ على ثلاثين ألف كمامة بمنطقة التصنيع بحي الضواحي.





تحرر بالواقعة المحضر رقم 4838 جنح الضواحي.





يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشن الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.



