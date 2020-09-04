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ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: دقات قلوب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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كم تعالت دقات القلوب 
فلم نبصر فى محبينا العيوب 
وأحاديث طويلات تناقلتها الهبوب 
وتناغم ألحان لمويسقى طروب 
لتنافس أبيات شعر مكتوب 
فيا ليتها قد لامست قلب محبوب 
أذاب قلبى بعشق ويا لها من دروب 
قد بدلت قسمات وجهى بسهد وشحوب
القريب من الروح  أنت فأين الهروب 
والتجافى منك أقام فينا الحروب 
بين عقل وقلب لن يسمح للغروب 
ومن جوف الليل ينبسق الفكر اللعوب 
وعيون الهوى ساهرات ولم تغمض هدوب 
فكم عابد فى محرابه يتمنى أن يتوب 
وكأن الهوى باحث عن مملوكه ودؤوب 
وما حيلتى أمام سلطانه بلحظات فيها نذوب 
وكم تركت فى قلوب العاشقين ندوب 
فذهب العقل وسلكنا دروب الهوى نجوب 
حتى ألامك يا سيدى وجدنا فيهاالعذوب 
فصرنا متيمين .وما فى الهوى مغلوب 
فطفنا حفاة فى محرابك بلا ركوب
وكم من عشق أرهق قلب طيوب 
حتى غير ملامحه بسمره أهل الجنوب
فأصبح من طبائعه أنه صار غضوب 
ومن لم يصن إستحق من حياتنا رسوب 
فقواعد أحلامنا هى ركن إليه نؤوب
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