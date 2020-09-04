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أخبار العالم

الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها إلى الكويت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:28 م
الخطوط الجوية البريطانية
الخطوط الجوية البريطانية
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أحمد محرم
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها الجوية إلى الكويت، بعد أشهر من التوقف ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 865 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88243 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 537 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 223 حالة في منطقة حولي الصحية و209 حالات في منطقةالاحمدي الصحية و191حالة في منطقة العاصمة الصحية و132 حالة في منطقة الفروانية الصحية و110 حالة في منطقةالجهراء الصحية.

وبين ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8289 حالة.

وأشار إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4738 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 636220 فحصا.
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الكويت تسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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