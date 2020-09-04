موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يروج لكليب يا حبيبي.. شوبير يهاجم بعض متابعيه.. منه فضالى تحتفل بعيد ميلادها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:





نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الصورة من كواليس تصوير كليبه الجديد.





نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها إحتفالا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".









وكتبت مايا دياب :"ذكرى الشهر على #انفجار_مرفأ_بيروت هي حياة تنتظر الانتشال، اعطها يا رب الصبر والنبض لهذا اليوم ايضًا بدنا هالذكرى مليانة حياة..ناطرين #نبض_بيروت #شهر #٤_آب_٢٠٢٠".









وكتب أحمد شوبير:"بصراحه مش فاهم اللي مش عاجبه كلامي بيتابع ليه وبيكتب ليه هنا".



