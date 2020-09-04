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تعليم

٢٨٥ طالبا مسجلين بموقع الزهراء للمدن الجامعية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين علي موقع الزهراء للمدن الجامعية بلغ ٢٨٥ طالب وطالبة بواقع ٢١٣ طلاب قدامى و٧٢ طالب مستجد.

وتم فتح باب التسجيل بالمدن الجامعية للعام الجامعى ٢٠٢٠_٢٠٢١ م بمركز تنمية الموارد البشرية إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ١سبتمبر حتى يوم ٣٠ سبتمبر  بالنسبة للطلاب القدامى أما بالنسبة للطلاب المستجدين يبدأ التسجيل إعتبارًا من ١ سبتمبر وحتى ١٥ أكتوبر القادم.

من جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاحصائية التفصيلية للطلاب المستجدين والتي جاءت كالتالى ١٥ طالب بكلية الصيدلة، ١٨ طالب بكلية التجارة، ١٠ طلاب بكلية العلوم، ٦١ طالب بكلية الهندسة و ٦ طلاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية و ١٠ طلاب بكلية الالسن و٣ طلاب بكلية التربية الرياضية، ٧ طلاب من الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ٤٢ طالب بكلية الزراعة، ١٨ طالب كلية طب جراحة الفم والاسنان، ٣ طلاب بكلية الطب البيطري، ١٦ طالب بكلية الحاسبات والمعلومات، ٩طلاب السياحة والفنادق، ٥٠ طالب من كلية الطب، ١٧ طالب بكلية التمريض. 

ووشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة  مراعاة شروط وتعليمات التسجيل والقبول للمدن الجامعية فى ظل الظروف الإستثنائية للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ م طبقآ لقرار مجلس الجامعة وهى أن يتم تسكين طلاب الكليات العملية والنظرية جميع المحافظات فى المرحلة الأولى بتقدير (  أمتياز – جيد جدًا- جيد ) .بالإضافة للطلاب المستجدين.

وتابع أن المرحلة الثانية الأولوية للطلاب الكليات العملية للمحافظات الأبعد من الحاصلين على تقدير مقبول وذلك فى حالة توافر أماكن خالية .
واكمل يتم إستبعاد الطلاب الموقع عليهم عقوبات العام الجامعى ٢٠١٩ _٢٠٢٠ مع مراعاة جميع التعليمات حسب تعليمات مجلس الجامعة وحسب لوائح وقوانين المدن الجامعية ويراعى على جميع الطلاب المتقدمين إرتداء الكمامات الخاصة بهم ومراعاة التباعد الإجتماعى.

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