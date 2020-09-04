من 12 ليلا حتى 4 صباحا.. فرض حظر تجوال فى نيجيريا بسبب كورونا

أعلنت السلطات النيجيرية، تغيير مواعيد حظر التجوال فى البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن يبدأ من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 4 صباحًا.

وأكدت فرقة العمل الرئاسية المعنية بـ COVID-19 فى نيجيريا أن الحكومة الفيدرالية استعرضت حظر التجول على مستوى البلاد بسبب COVID-19 وسيبدأ الآن من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 4 صباحًا.

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وكان الرئيس محمد بخاري رئيس نيجيريا أعلن فى أبريل الماضي مواعيد حظر التجول من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا في جميع أنحاء البلاد ، كجزء من الإجراءات الجديدة لاحتواء انتشار COVID-19. بعد ذلك بوقت طويل في يونيو ، تم تخفيض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد إلى ساعات بين الساعة 10 مساءً و 4 صباحًا.

