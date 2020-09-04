النشرة الاقتصادية اليوم الجمعة.. ارتفاع أسعار الذهب.. بدء الحجز الإلكتروني لـ2271 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وJANNA الأحد

يستعرض موقع صدى البلد ، فى نشرته الاقتصادية اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها:





سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 850 جنيها للجرام بزيادة 4 جنيهات منتصف تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 .





أسعار الذهب اليوم فى مصر:





وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 971 جنيها.





سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 870 جنيها.





وبلغ جرام الذهب عيار 18 ، 729 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6815 جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب 1939 دولارا للأوقية.





صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه سيبدأ بعد غدٍ الأحد الموافق 6/9/2020، فى تمام الساعة 12 ظهرًا، وحتى يوم الأحد الموافق 27/9/2020، فى تمام الساعة 12 مُنتصف الليل، حجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، والتى تم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعد غلق باب التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات، يوم الخميس 27/8/2020.





أقامت وزارة المالية «دعوى عمومية» ضد اثنين من المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالتهما للنيابة؛ لتلاعبهما فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليهم لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم.





أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أغسطس 2020، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي.