تعرف على الفرق بين البطاريات الجافة والسائلة

تعتبر البطارية المناسبة للسيارة إذا كان مقدار ما تنتجه من طاقة مناسب للكهرباء التي تحتاجها السيارة، وذلك لضمان الحصول على الكفاءة المطلوبة، وأهم أنواع البطاريات البطارية السائلة والتي تعتبر من انواع البطاريات التي تتكون من مجموعة من الألواح.





أما البطارية الجافة هي نوع شائع من البطاريات يحتوي أيضًا على سوائل ولكنّها غير خطرة مثل البطارية السائلة لأنّها محكمة الإغلاق.





أما الأغلبية يصيبه حيرة كبيرة عند شراء البطارية الجافة أو البطارية السائلة لذلك يجب معرفة أهم الفروق بينهما.





ويعتبر عمر البطارية السائلة من سنتين ونصف السنة بينما يقارب عمر البطارية الجافة الخمس سنوات كما لا تحتاج البطارية الجافة صيانة دورية في الغالب وتعد البطارية الجافة صيانتها صعبة جدا إذا تعرضت للتلف على عكس البطارية السائلة التي تسهل صيانتها.



