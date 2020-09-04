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برلمان

برلمانى: ضم مبان ومنشآت لصندوق مصر السيادي يوفر فرص العمل

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:48 م
المهندس السيد القفاص
المهندس السيد القفاص
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أحمد أيمن
قال المهندس السيد القفاص عضو مجلس الشيوخ أن ضم عدد من المبانى والأراضي الفضاء والمشروعات غير المستغلة لصندوق مصر السيادى  وهوالقرار الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات.

وأشار القفاص فى بيان له اليوم، الى أن هذه المشروعات والمبانى التى تم ضمها إلى الصندوق تقع فى مواقع استراتيجية ويمكن استغلالها فى أكثر من قطاع بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.

وتابع القفاص أن  توجيه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة واستغلال تلك الأصول والممتلكات سيكون له تأثير سريع فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الاستثمار فى مشروعات صندوق مصر السيادى سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب والتى نحن فى أشد الحالة إليها بعد فقد الكثير من المصريين في الداخل والخارج جراء جائحة كورونا.
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