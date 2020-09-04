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رياضة

صفقة جديدة للبلوز.. هافيرتز يغادر معسكر ألمانيا للانضمام لتشيلسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:02 م
هافيرتز
هافيرتز
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عبدالله هشام
نجح نادي تشيلسي الانجليزي، في إنهاء إجراءات ضم اللاعب الالماني كاي هافيرتز لاعب فريق بايرلفركوزن وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

وكان نادي باير ليفركوزن أعلن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن كاي هافيرتز غادر معسكر منتخب المانيا في شتوتجارت استعداد للإنتقال للنادي تشيلسي الانجليزي بعد الاتفاق بين المسؤولين في الاتحاد الالماني ونادي بايرليفركوزن.

وسيتم الاعلان عن صفقة النجم الالماني بشكل رسمي خلال ساعات بمبلغ وصل الي 70 مليون استرليني بالاضافة الي البدلات.

ولعب كاي كلاعب وسط او كجناح مع فريقه وشارك في 45 مباراة ونجح في تسجيل 18 هدف وصنع 9 لزملائه.
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