ما باليد حيلة.. معاناة زوجة مدمن مخدرات في سوهاج

فتاة تحت السن القانوني للزواج أرغمها الحب والتعلق بأحد أبناء جيرانها على الزواج منه في عُمر الـ١٦ عامًا؛ لتلقي نفسها بيدها إلى التهلكة دون أن تشعر بذلك.





فالبيوت تسترها حوائطها ولا يعلم أحد عما يحدث بين الأربعة أعمدة القائم عليهم المنزل، فهي لم تكن ترى سوى الشاب الوسيم الذي تشاهده وهو يطل على حارتهم أثناء ذهابه إلى منزله وخروجه منه، لتراه بذات النضارة الشمسية التي تُنير وسامة وجهة بكثرة، وملابسه التي تختلف تمامًا عن ملابس من يماثلونه من أبناء منطقتهم.





فتتعلق به وتتمنى الزواج منه، أخذت تحدثه سرًا لمدة طويلة عمرها سنوات حتى استطاع الزواج منها، لتتفاجئ بما هو يمؤلم وصعب التحمل، وما لم تتوقعه أبدًا.





"بيطول في الحمام بساعات بقيت أخاف عليه ومره فضلت اخبط واندهله ومكنش بيرد عليا ولما دخلت لقيت دمه على الحيطان نقط وفيه سرنجه في إيده وهو لا يعلم عن الدنيا شئ غايب عن وعيه تمامًا"، وهنا تتحدث الفتاة العشرينية، ابنة محافظة سوهاج، لـ"صدى البلد"، عن معاناتها مع زوجها الشاب الثلاثيني، الحاصل على ليسانس الحقوق.





واستكملت حديثها قائلة:" لم أكن على علم بأنه يتعاطى المواد المُخدرة، حيث لم يظهر عليه اعراض الإدمان أبدًا، وأعتقد أن انواع المواد المُخدرة التي يتعاطاها حاليًا جديدة عليه لأنها جعلته حقًا مدمن فأنا لم اتوقع انه يفعل مثل ما يفعله بي الآن ذات يوم".





وقالت أنه يضربها ضربًا مُبرحًا ولم تستطع مقاومته، ولم تُريد اخبار أحد من أهلها فهي لم تتواصل بأحدًا منهم سوى والدتها، كما أنه شاب يخشى ان يقترب منه أحدًا او يُقدم له النصيحة، رغم انه يُقدر كبار السن ويُقدم لهم كل الاحترام والتقدير، ولكنها صارحت والده وشقيقه الأكبر منه بعدة أعوام ولكنهم لم يستطيعوا فعل أي شئ من أجل إنقاذه، وذلك لضيق حالتهم المعيشية.





يقوم الشاب بخلط عقاقير مختلفة تستخدم في علاج بعض الأمراض ويجب ألا يتم صرفها سوى بروشتة طبية من أحد الأطباء، ولكن هناك من الصيادلة من يتاجرون بأرواح الشباب من أجل بعض الأموال، لنجد مثل هذا الشاب يحقن نفسه بأنواع من قطرات العين مع الحبوب المطحونة في وريده، فيغيب عن حياته عدة ساعات.





"هو عاطل بس المخدرات دي بيجبها لأصحابه اللي بيخافوا يروحوا يشتروها بنفسهم وياخد منهم فلوس مقابل كده، أو جزء من الحاجات اللي اشتراها لهم ويضربها معاهم"، تتحدث الأم الصغيرة وبعيونها بأس ويآس وحزن شديد لا يعلم، تحبس دموعها بين جفونها كي لا تُظهر كسرتها أمام الأخرون، ولكنها تفشل في ذلك، مُشيرة إلى أنها لم تندم على الزواج منه أبدًا فهو يظل الشاب لين القلب خفيف الروح خلوق اللسان الذي اُغرمت به من البداية، ولكنه يتغير فقط حينما يتعاطي هذه المخدرات اللعينة".





وأضافت: "في أنواع بياخدها تخليه شبه واعي لكل حاجه وهادي وعاوز يخرج يتمشى ويضحك وحاجات تانية بياخدها بتخليه زي اللي بنسمع عنهم في الأخبار عاوز يقتلني ويضربني ضرب يؤدي للموت والله بس ستر الله معانا، ده دولابه مش دولاب هدوم لأ ده دولاب سرنجات وقطرات ومخدرات ده دولاب يودي السجن عدل".





وتوجه الزوجة الصغيرة رسالتها للمسؤولين المعنيين بأن يهتموا بأنواع تلك العقاقير التي تؤدي للإدمان ومنع تداولها إلا بصيدليات بعينها، وعدم صرفها لأي مواطن إلا بروشتة طبية تحت إشراف احد الأطباء، كما قالت إنه من المُمكن عمل كشوفات بأسماء المواطنين الذين يذهبون لشراء مثل هذه الأدوية، حتى يتم إحكام الرقابة على الصيادلة ومنعهم بيع مثل هذه العقاقير خشية أن يُكتشف أمره من قبل لجان التفتيش على كشوفات أسماء مُشتري هذه الأنواع، حيث أنه لم يتمكن أي مُدمن من كتابة اسمه في هذه الكشوفات لعدم وجود روشتة طبية معه لصرف العلاج.



